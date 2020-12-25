Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала инициативу единороссов о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности, говорится в проекте заключения Кабмина.

Законопроект также обязывает ПФР раз в три года информировать людей о предполагаемом размере пенсии с 45 лет. Кроме того, вводится презумпция согласия на увеличение пенсии.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — указывается в проекте отзыва.

Законопроект был внесен в Госдуму 15 декабря группой депутатов и сенаторов от «Единой России». В их числе первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции Сергей Неверов. Как уточнял еще один автор инициативы, первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев, разработчики документа надеются на его принятие в первом чтении в самом начале весенней сессии.