Ozon будет выпускать свою дебетовую кешбэк-карту Ozon.Card в виртуальном формате. Об этом сообщил онлайн-ретейлер, подчеркнув, что теперь карту смогут моментально оформлять жители России по всей стране.

Раньше Ozon.Card выпускалась в форме пластиковой карты, которую можно было заказать на площадке Ozon, а затем получить в пункте выдачи, постамате или курьером. Теперь получать пластик не нужно — как подчеркивают в компании, это особенно удобно для жителей регионов, где точек выдачи Ozon пока не очень много.

«Оформление происходит онлайн за пару минут благодаря процедуре упрощенной идентификации», — отмечается в релизе.

Виртуальная карта сохранит все преимущества Ozon.Card, указывают в компании. Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно. Пользователи будут получать кешбэк в размере 5% в виде баллов Ozon за покупки на самой платформе и 1% за покупки везде, где принимаются к оплате карты Masterсard. Повышенный кешбэк в 25% действует на покупки отдельных категорий месяца на Ozon. Кешбэк-баллами можно оплачивать покупки на Ozon (1 балл равен 1 рублю).

Максимальный баланс Ozon.Card составляет 60 тыс. рублей с возможностью расширения до 300 тыс. рублей. Виртуальная карта будет храниться в личном кабинете Ozon, также ею можно управлять через приложение Ozon.Card. Карту также можно добавить в цифровые кошельки Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Пластиковая карта сохранит все свои функции для текущих держателей, менять ее на виртуальную не нужно.



«С появлением виртуальной карты компания трансформирует свои кешбэк-инструменты: физические лица — пользователи «Ozon.Счета» смогут моментально оформить цифровую Ozon.Card и получать 5% кешбэка вместо 3%, что более выгодно. Поэтому с 1 февраля компания не будет начислять баллбэк по «Ozon.Счету» и рекомендует всем его держателям оформить виртуальные карты за несколько минут», — говорится также в сообщении.

