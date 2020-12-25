Совет Федерации одобрил закон, который запрещает использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляет гражданину право требовать от оператора их удаления.

Согласно закону, согласие субъекта персональных данных является «исключительным правовым основанием» для обработки сведений, сделанных общедоступными. Содержание такого согласия должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать такие персональные данные. Оно может быть предоставлено оператору непосредственно либо с использованием информационной системы Роскомнадзора. При этом не допускается получение оператором согласия «по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных», уточняется в документе.

Также закон наделяет гражданина правом запрещать неограниченному кругу лиц обрабатывать общедоступную информацию о нем, а также устанавливать условия такой обработки. Закрепляется также обязанность оператора информировать об имеющихся условиях и запретах.