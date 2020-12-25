Совет Федерации одобрил закон, который дает ЦБ право обязывать поставщиков платежных приложений интегрировать их с национальной платежной системой «Мир».

«Банк России вправе установить требования об обеспечении поставщиком платежного приложения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт», — говорится в законе.

Как пояснил ранее автор поправки, сенатор Николай Журавлев, ЦБ получит право обязывать сервисы бесконтактной оплаты принимать и использовать национальные платежные инструменты (карту «Мир»). Оператор по переводу денежных средств вправе привлекать поставщика платежного приложения также при условии обеспечения поставщиком соответствия приложения требованиям, установленным регулятором. Закон также обязывает граждан отчитываться в ФНС о перемещении средств по их зарубежным электронным кошелькам.

По действующему законодательству граждане обязаны ежегодно отчитываться о движении средств по зарубежным счетам в случае, если общая сумма зачисленных или списанных за год средств превышает 600 тыс. рублей. Исключение — если счет открыт в странах ЕАЭС или странах, с которыми у России существует автоматический обмен финансовой информацией. Закон вводит такой же порядок для зарубежных электронных кошельков. Отчитываться граждане будут и тогда, когда переводы станут направляться в страны ЕАЭС или с которыми существует автоматический обмен такой информацией.

Также вводится запрет на использование иностранных поставщиков платежных услуг для переводов без открытия банковского счета для оплаты товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также операций, связанных с осуществлением внешнеторговой деятельности или договоров займа.