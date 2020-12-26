Енисейский Объединенный Банк обновил условия по кредитной карте, говорится в релизе финучреждения.

Теперь кредитный лимит — от 10 тыс. рублей, а беспроцентный период кредитования составляет до 111 дней. Беспроцентный период начинает действовать с момента образования первой задолженности и до момента полного погашения задолженности.



Ставка — 21,9%. Выдача наличных денежных средств в банкоматах Енисейского Объединенного Банка и других банков, квази-кеш-операции, переводы на мобильные телефоны — до 100 тыс. рублей в месяц.