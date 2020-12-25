Кремль не занимается мониторингом показателей работы бизнеса, их фиксируют налоговая служба и правительство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные «СберИндекса» о том, что около 6% оборота бизнеса после начала пандемии могло уйти в «серый» сектор экономики.

«Это вопрос к правительству», — сказал Песков. Он отметил, что показатели в этой сфере «хорошо видит налоговая служба, система мониторинга работает онлайн». «Мы в Кремле это не можем фиксировать, это правительство фиксирует», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, что можно предпринять против увеличения теневого сектора, пресс-секретарь главы государства сказал, что меры здесь могут быть только одни: «Люди должны работать, зарабатывать деньги и платить налоги. Система позволяет это все администрировать».