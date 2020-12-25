Незначительное количество обманутых дольщиков может появиться с 1 января 2021 года, когда закончится действие моратория на внесение строящихся с нарушением сроков домов в реестр проблемных объектов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пресс-конференции.

«Какое-то количество обманутых дольщиков добавится, но пока по анализу, который мы сейчас ведем, это очень незначительно. В основном регионы подтверждают, что у них даже с отменой этого моратория на проверки, на применение мер массово не появятся (обманутые дольщики), мы еженедельно с главами регионов этот вопрос обсуждаем», — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что мораторий был антикризисной мерой. «Поэтому мы считаем, что ее дальше не надо продлевать. Потому что если мы продлевать будем и дальше, то у нас все равно со временем появится риск дополнительных обманутых дольщиков, лучше сейчас подвести черту, понять по этому году, что произошло», — отметил вице-премьер.

В Думе принят закон о расширении полномочий Фонда защиты прав дольщиков Инициатива направлена на решение проблем обманутых дольщиков.

Ранее правительство РФ приняло ряд мер поддержки застройщиков в связи с пандемией. Так, до 1 января 2021 года разрешается не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Также в период с 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года не начисляется неустойка (штраф, пени) застройщику за перенос сроков ввода в эксплуатацию жилья.