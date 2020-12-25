Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутата Федота Тумусова («Справедливая Россия») о правовых основах регулирования маркетплейсов, ограничивающую их максимальную комиссию на уровне 20% от цены продажи. Об этом говорится в проекте заключения Кабмина.

Согласно законопроекту, маркетплейсом является «программное обеспечение, которое позволяет реализовывать другое программное обеспечение». Также в правовое поле вводится понятие стороннего маркетплейса, которым признается «маркетплейс, принадлежащий лицу, которое не является владельцем операционной системы».

Законопроект ограничивает комиссию маркетплейсов на уровне максимум 20% от цены продажи (без НДС) на соответствующей электронной площадке. При этом треть из этих 20% правообладатель или владелец маркетплейса каждый квартал должен перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий», предлагает Тумусов. Также он выступает за установление административных штрафов в размере 10% от выручки на территории РФ за ограничение или запрет на установку стороннего маркетплейса или программного обеспечения, а также за нарушение сроков по перечислению средств в специальный фонд.

Как указывает правительственная комиссия, в документе «четко не определен предмет правового регулирования». «Также в законопроекте отсутствует порядок создания и функционирования специального фонда, не предусмотрен механизм контроля за перечислением в указанный фонд составляющих комиссию денежных средств и их использованием, материалы к законопроекту не содержат соответствующих пояснений», — отмечается в проекте отзыва.

По мнению Кабмина, введение отчислений в виде комиссии приведет к увеличению стоимости программного продукта, дополнительные расходы понесет конечный пользователь. «Это также приведет к снижению конкурентоспособности отечественных разработчиков, использующих такое программное обеспечение для продвижения своих решений на внутреннем рынке», — считают в правительстве. Там также обращают внимание на противоречие ряда положений законопроекта нормам Гражданского кодекса.