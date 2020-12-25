В Банке России создается департамент управления данными. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новый департамент создается с 11 января 2021 года на базе департамента обработки отчетности, к которому присоединяется центр управления данными (сейчас входит в департамент статистики и управления данными).

«Департамент управления данными будет отвечать за методологию и организацию управления данными в Банке России, сбор и обработку отчетности и других данных, регулирование и контроль за деятельностью бюро кредитных историй, ведение базы данных центральным каталогом кредитных историй. Также он будет курировать центр сбора и обработки отчетности Банка России», — поясняется в сообщении.

Директором департамента с 12 января будет назначен Алексей Луковников, который, как подчеркивают в ЦБ, имеет почти 30-летний опыт работы в финансах и IT.

Согласно справке на сайте регулятора, Луковников родился в 1973 году, окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет). Работал в таких организациях, как «Диасофт», Международный Московский Банк (нынешний «ЮниКредит». — Прим. Банки.ру), IBM, Deloitte, «Ренессанс Кредит», более десяти лет — в СберБанке (в 2008—2020 годах был руководителем проектов, директором проектов департамента финансов, руководителем дирекции по управлению корпоративными данными, начальником управления отчетности и MIS, департамента финансов, Chief Data Officer блока «Финансы» СберБанка).

Департамент управления данными будет курировать председатель Банка России.



Также с 11 января 2021 года в ЦБ создается департамент статистики на базе департамента статистики и управления данными. Директором департамента остается Екатерина Прокунина. Департамент статистики продолжит курировать первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.