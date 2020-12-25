С 1 января 2021 года по закону о рынке ценных бумаг брокеры перед исполнением поручения клиента — неквалифицированного инвестора должны будут раскрывать ему дополнительную информацию о сделке. Как именно это надо делать, прописано в базовом стандарте совершения операций брокером, новую редакцию которого утвердил Банк России.

Так, участников рынка обязывают сообщать о ценах на покупку и продажу ценных бумаг или производных финансовых инструментов, вознаграждении брокера, о других расходах — в частности, комиссиях клиринговой организации и биржи. Если эта информация есть в нескольких источниках (например, цена одной бумаги на разных биржах), то для предоставления данных клиенту брокер должен выбрать один, действуя при этом максимально разумно и добросовестно.

Брокер может повторно не предоставлять информацию о ценах, если он одновременно является инвестиционным советником и уже давал эти данные клиенту в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. В стандарте рассмотрены и другие случаи, когда брокер может не сообщать такие данные перед каждой сделкой, если это невозможно по независящим от брокера причинам.

По закону, если брокер не выполнил обязанность по раскрытию информации и из-за этого клиент получил убыток, он может потребовать возмещения через суд.

Сейчас брокеры не обязаны раскрывать клиенту информацию о ценах спроса и предложения перед каждой сделкой. При этом многие брокеры по биржевым бумагам делают это добровольно — как правило, через приложения или торговые терминалы. О тарифах, комиссиях и расходах брокеры сообщают при заключении договора с клиентом.