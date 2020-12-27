Индивидуальные предприниматели могут быстро открыть расчетный счет в Райффайзенбанке и сразу получить доступ к онлайн-сервисам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь открытие счета в среднем занимает шесть минут, а в течение получаса предприниматель получает доступ в интернет- и мобильный банк «Райффайзен Бизнес Онлайн». Сейчас сервис доступен в более чем 40 российских городах, где работают отделения Райффайзенбанка.



«Предприниматели могут открыть счет и получить доступ ко всем онлайн-сервисам Райффайзенбанка непосредственно на встрече с менеджером. Это позволяет сразу начать проводить все необходимые операции. Сейчас 99% услуг Райффайзенбанка для предпринимателей доступны онлайн, и 80% клиентов выбирают именно цифровые каналы», — отметила руководитель направления по трансакционному малому бизнесу Райффайзенбанка Софья Летова.