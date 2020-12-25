Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об обязанности граждан России с 1 июля 2021 года информировать Федеральную налоговую службу (ФНС) о крупных суммах переводов с использованием иностранных электронных кошельков.

Документ обязывает граждан представлять налоговикам отчет о переводах без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если сумма таких операций превышает 600 тыс. рублей в год.

Сейчас граждане, которые осуществляют операции в валюте за пределами РФ и открывают для этого счета в банках, должны представлять информацию об операциях в ФНС, но по электронным кошелькам таких требований нет.

Ожидается, что введение новой нормы повысит эффективность контроля за соблюдением валютного законодательства и будет способствовать минимизации рисков в сферах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также информационной безопасности.