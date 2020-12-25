АКРА присвоило Почта Банку кредитный рейтинг на уровне «A-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Почта Банк» на уровне «A-(RU)» обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, а также удовлетворительными оценками достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности. Конкурентное преимущество банка перед другими кредитными организациями учитывается путем добавления к оценке собственной кредитоспособности (ОСК) одной ступени. Кроме того, АКРА принимает во внимание возможность получения Почта Банком экстраординарной поддержки от его бенефициаров: ВТБ (ПАО) и АО «Почта России» («AAA(RU)», прогноз — «стабильный»), что выражается в применении трех дополнительных ступеней поддержки к ОСК», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 ноября 2020-го значение норматива Н1.2 составляло 10,47%. При оценке субфактора АКРА учитывает, что в течение последних 12 месяцев значение норматива было равно 9,3%, однако оно увеличилось после проведенной докапитализации. Агентство ожидает, что на горизонте 12 месяцев значение Н1.2 покажет умеренное снижение.

Удовлетворительная оценка риск-профиля Почта Банка определяется средним качеством кредитного портфеля (77,5% активов) при высоком уровне покрытия проблемной задолженности резервами. Кроме того, негативное воздействие на оценку риск-профиля оказывает приоритет стратегии банка на необеспеченном кредитовании, заключили в АКРА.

