Журнал Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2020 году, его возглавил сенатор Сулейман Керимов.

По оценке Forbes, Керимов за 2020 год увеличил свое состояние на 11,555 млрд долларов, в основном благодаря росту цен на золото. Керимовым принадлежат 78,6% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт Махачкала. Состояние семьи сенатора за год выросло более чем на 100% до 20,913 млрд долларов (на 20 декабря).

На втором месте совладелец НЛМК Владимир Лисин, который за год прибавил 5,413 млрд долларов (до 26,19 млрд). Тройку лидеров замыкает совладелец USM Holdings Алишер Усманов, прирост его капитала за год составил 3,636 млрд долларов (состояние на 20 декабря 2020 года оценивается в 16,182 млрд).

В десятку самых успешных бизнесменов России также вошли Владимир Потанин (прирост за год на 2,758 млрд долларов до 26,582 млрд), Алексей Мордашов и семья (на 2,466 млрд долларов до 22,687 млрд), Андрей Скоч и семья (на 2,272 млрд долларов до 7,367 млрд), Виктор Рашников (на 1,423 млрд долларов до 10,293 млрд), Роман Абрамович (на 1,33 млрд долларов до 13,694 млрд), Леонид Богуславский (на 1,256 млрд долларов до 3,153 млрд) и Виктор Харитонин (на 1,226 млрд долларов до 2,439 млрд).

Больше всего разбогатели представители традиционных секторов экономики, в первую очередь металлургии, отмечает издание.