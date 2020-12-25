Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 30 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,195 рубля. С начала торговой сессии было проведено 31,9 тыс. сделок на 1,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,6225—74,225 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,6 рубля, увеличившись на 51 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,8 тыс. сделок на 533,4 млн евро по курсам от 89,77 до 90,6625 рубля за евро.

Доллар, немного испугавший утром снижением, к вечеру вернулся к своему нормальному движению, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В ближайшее время доллар способен оставаться в границах 73,53—74,5 рубля, но его наиболее здоровые и комфортные рамки находятся значительно выше, около 77—78 рублей. Евро торгуется около 90,64 рубля, сохраняя за собой рамки 90—92 рубля, и выглядит в целом спокойно и взвешенно. За уходящую неделю курс евро снизился на 0,08% — чисто символически», — комментирует эксперт.