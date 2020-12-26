В наступающем 2021 году россиян ждет много изменений. В том числе — изменится возраст выхода на пенсию, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Напомним, что в 2018 году в России утвердили на законодательном уровне повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин. Само повышение возраста выхода на пенсию происходит поэтапно и завершится в 2028 году.

В текущем, 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 года — женщины и в 60,5 года — мужчины.

Со следующего, 2021 года выход на пенсию будет на год позже: женщины — с 56,5 года, мужчины — с 61,5 года.

Предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию: если гражданин никак не может найти работу, то он сможет выйти на пенсию на два года раньше срока, но только в том случае, если у него есть необходимый трудовой стаж. Это не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», — отмечает представитель ПФР в беседе с «Российской газетой».