Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp (принадлежит Facebook Inc) прекратит работать на старых смартфонах уже с 1 января 2021 года, сообщает издание Mirror.

Отмечается, что приложение не будет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему. Необходимый уровень ОС: iOS 9 для устройств Apple и Android 4.0.3.

В первую очередь приложение перестанет работать на iPhone 4 и более ранних моделях американского производителя.

Поясняется, что пользователям мессенджера, для того чтобы снова заработал WhatsApp на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, нужно обновить программное обеспечение до iOS 9. Также рекомендуется сделать резервную копию переписок. Это необходимо, чтобы не потерять важные данные.