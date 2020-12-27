Решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны: экономика в РФ просела меньше, чем в других странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент Владимир) Путин, кто прежде всего в ней нуждается», — сказал Песков в эфире канала «Россия-1».

«Давайте посмотрим те страны, которые вкачали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в свои экономики. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4% — я усредняю. Не спасло, эти деньги сгорели в топке. У нас совсем другая ситуация. Да, мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год. Но меньше, чем они. Ну, может, у нас и экономика — если сравнивать совсем с крупнейшими западными странами — она чуть поменьше, но, с другой стороны, мы достаточно мобильны», — заявил пресс-секретарь.

Он также напомнил о введенных в отношении РФ санкциях.

«И еще давайте не забывать, что мы существуем в недружественной и даже враждебной окружающей среде, давайте не забывать, что весь этот год нам приходилось сталкиваться все с новыми и с новыми так называемыми санкциями», — добавил представитель Кремля.