За девять месяцев 2020 года федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 трлн рублей, пишут «Известия» . Это следует из исследования агентства АКРА. Собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов за три квартала 2020 года снизились на 5% (на 408 млрд рублей) и достигли 7,5 трлн рублей, а федеральные налоги и сборы упали на 15%, или на 1,4 трлн рублей. Сильнее всего просели платежи за пользование природными ресурсами — на 35%, или 1,7 трлн рублей. Поступления по НДС снизились на 4%, остальные виды переводов, наоборот, возросли.

Центр в кризисный период нарастил поддержку региональных бюджетов: сумма помощи увеличилась на 57%, или на 0,9 трлн рублей, и достигла 2,4 трлн рублей. Но почти половина субъектов по-прежнему отдавала в федеральный бюджет больше, чем получала, отметили в агентстве. Главными спонсорами государственной казны по-прежнему остались крупнейшие нефтедобывающие субъекты, хотя суммы генерируемых на их территориях налогов уменьшились.

Поступления в центр из ХМАО сократились на 36%, а ЯНАО — на 29%, но оба субъекта остались лидерами в списке так называемых регионов-доноров. С января по сентябрь эти субъекты перечислили в казну 1,5 и 0,7 трлн рублей соответственно. В Москве рост составил 42 млрд (+4%), в Санкт-Петербурге — 125 млрд (+24%), в Московской области — 5 млрд рублей (+2%). Но эти три субъекта закончили девять месяцев с дефицитом.

Кабмин направит 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов Деньги поступят до конца 2020 года.

В российских регионах в целом заверили, что их бюджеты сбалансированы, а уровень долговой устойчивости остается стабильным. В Московской, Ленинградской, Калужской и Тульской областях отметили, что, несмотря на сравнительно небольшую зависимость их бюджетов от центра, поддержка Федерации критически важна. В Самарской области добавили, что, хотя регион и является донором, в этом году он получил помощь в 66,7 млрд рублей, что в 2,5 раза выше, чем в 2019-м. В ХМАО и ЯНАО заявили, что практически не получают денег из федерального бюджета, но в целом в них пока и не нуждаются. В Нижегородской, Вологодской областях, Забайкальском крае и Республике Марий Эл отметили, что снижение доходов в целом было компенсировано ростом поддержки из центра.

Кризис 2020 года по-разному повлиял на доходные источники, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Ряд субъектов быстрее остальных выпал из списка доноров, но в свете происходящего логика такого неравномерного изменения роли отдельных регионов выглядит вполне естественной. Количество зависимых от поддержки из центра субъектов вряд ли существенно изменится в ближайшей перспективе, резюмировал эксперт.