За девять месяцев 2020 года федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 трлн рублей, пишут «Известия». Это следует из исследования агентства АКРА. Собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов за три квартала 2020 года снизились на 5% (на 408 млрд рублей) и достигли 7,5 трлн рублей, а федеральные налоги и сборы упали на 15%, или на 1,4 трлн рублей. Сильнее всего просели платежи за пользование природными ресурсами — на 35%, или 1,7 трлн рублей. Поступления по НДС снизились на 4%, остальные виды переводов, наоборот, возросли.
Центр в кризисный период нарастил поддержку региональных бюджетов: сумма помощи увеличилась на 57%, или на 0,9 трлн рублей, и достигла 2,4 трлн рублей. Но почти половина субъектов по-прежнему отдавала в федеральный бюджет больше, чем получала, отметили в агентстве. Главными спонсорами государственной казны по-прежнему остались крупнейшие нефтедобывающие субъекты, хотя суммы генерируемых на их территориях налогов уменьшились.
Поступления в центр из ХМАО сократились на 36%, а ЯНАО — на 29%, но оба субъекта остались лидерами в списке так называемых регионов-доноров. С января по сентябрь эти субъекты перечислили в казну 1,5 и 0,7 трлн рублей соответственно. В Москве рост составил 42 млрд (+4%), в Санкт-Петербурге — 125 млрд (+24%), в Московской области — 5 млрд рублей (+2%). Но эти три субъекта закончили девять месяцев с дефицитом.
Деньги поступят до конца 2020 года.
В российских регионах в целом заверили, что их бюджеты сбалансированы, а уровень долговой устойчивости остается стабильным. В Московской, Ленинградской, Калужской и Тульской областях отметили, что, несмотря на сравнительно небольшую зависимость их бюджетов от центра, поддержка Федерации критически важна. В Самарской области добавили, что, хотя регион и является донором, в этом году он получил помощь в 66,7 млрд рублей, что в 2,5 раза выше, чем в 2019-м. В ХМАО и ЯНАО заявили, что практически не получают денег из федерального бюджета, но в целом в них пока и не нуждаются. В Нижегородской, Вологодской областях, Забайкальском крае и Республике Марий Эл отметили, что снижение доходов в целом было компенсировано ростом поддержки из центра.
Кризис 2020 года по-разному повлиял на доходные источники, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Ряд субъектов быстрее остальных выпал из списка доноров, но в свете происходящего логика такого неравномерного изменения роли отдельных регионов выглядит вполне естественной. Количество зависимых от поддержки из центра субъектов вряд ли существенно изменится в ближайшей перспективе, резюмировал эксперт.