Жители России не верят, что после завершения пандемии мир изменится к лучшему, пишет РБК . Таковы результаты исследования Ipsos Predictions. Так, в наступление лучшего мира после завершения кризиса верят только 22% россиян, а 70% сомневаются в этом.

Настроения жителей России разделяют в Северной Америке и Европе, респонденты в Индии более оптимистичны (что мир изменится к лучшему, верят 62% участников опроса в этой стране).

Рассчитывают на то, что жизнь в стране придет в норму, 45% россиян, 37% надеются, что полностью восстановится экономика, 66% предполагают, что и через год большинству граждан в России придется соблюдать масочный режим. А 66% опасаются, что в будущем жителей планеты ждет еще одна пандемия, вызванная новым вирусом. В Северной Америке, Великобритании, Италии в такой сценарий верят лишь 32—36% респондентов.

ООН: свыше 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии Самый сильный экономический ущерб придется на африканские страны и малые островные государства.

Во всех странах большинство участников опроса заявили, что 2020 год для них лично и их близких был плохим. В предыдущие годы в России такого мнения придерживались 42—48% респондентов, но теперь этот показатель вырос до 70%.

Согласно опросу, 76% россиян верят, что для них лично 2021 год будет лучше, чем уходящий. Больше всего на улучшение рассчитывают в Китае (94%), меньше всего верят в лучшее в новом году жители Японии (44%).