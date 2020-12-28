Клиенты нескольких крупных российских банков начали жаловаться на новую схему мошенничества, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Злоумышленники звонят с номера банка и сообщают, что появился новый валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте, но уже можно открыть, если пройти по ссылке, которую «менеджер» готов прислать. Присланная ссылка ведет на сайт, который очень похож на страничку входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит свои логин и пароль, которые тут же становятся известны мошенникам. Дальше человек может на фейковом сайте даже открыть себе вклад и перевести туда средства, а в это время из его реального личного кабинета мошенники переводят деньги на свои счета, пояснил управляющий RTM Group Евгений Царев.

Уникальность новой схемы в том, что мошенник не запугивает клиента, а пытается сыграть на его жадности. Время появления схемы может объясняться тем, что именно перед Новым годом банки традиционно проводят специальные акции и предлагают клиентам праздничные вклады с повышенной доходностью.

В России появился новый вид мошенничества Среди новых приемов мошенников — использование технологий подделки голоса.

По словам руководителя службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Ивана Шубина, обещание выгодного вклада — новый скрипт для телефонных мошенников. Но способ хищения старый: злоумышленники пытаются получить возможность управлять картой или счетом потенциальной жертвы, отметил эксперт.