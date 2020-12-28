Возросшее число ликвидаций компаний в России на фоне пандемического кризиса сопряжено не только с рисками для дальнейшего роста экономики, но и с потенциальными положительными эффектами для средне- и долгосрочного роста, пишет РБК . Об этом говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования ЦБ «Кто выходит с рынка в период кризиса». По оценке аналитиков, в 2020 году во время первой волны кризиса с рынка уходили в том числе наименее производительные предприятия, что позволяет говорить о проявлении очищающего эффекта кризиса. Так в экономике снижается число проблемных организаций и высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях.

Число вновь зарегистрированных предприятий резко сократилось, особенно весной 2020 года, в последующие месяцы число входящих предприятий выросло, но пока количества потенциально более производительных компаний недостаточно, чтобы заменить ушедшие с рынка. Также действующие высокопроизводительные предприятия сталкиваются с ограничениями для роста своего бизнеса. Работники могут вынужденно устраиваться на менее производительные рабочие места, что может нивелировать положительное влияние очищающего эффекта кризиса, предупреждают эксперты.

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Экономисты ЦБ также указывают, что на дальнейшую ликвидацию компаний в России могут повлиять отложенные вторичные эффекты. Так, в связи с действием моратория на банкротство всплеск ликвидаций в середине 2020 года отражал только добровольные выходы с рынка. Когда мораторий будет снят, рост закрытий бизнеса может ускориться: начнутся отложенные ликвидации по инициативе контрагентов. В 2021 году может сформироваться более устойчивая и продолжительная по сравнению с 2020 годом тенденция к росту числа ликвидированных предприятий, предупреждают эксперты.

Для преодоления последствий кризиса и выхода экономики на траекторию роста необходимо стимулировать появление новых предприятий, а также поддерживать действующие производительные организации, в особенности молодые компании с большим потенциалом роста, советуют аналитики ЦБ. Высвобождаемые с ликвидированных предприятий работники получат больше возможностей, чтобы находить рабочие места на предприятиях с высоким потенциалом роста производительности труда и зарплаты.

Только посткризисная конъюнктура определит, способны ли были ушедшие компании выжить, отметил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, «созидательное разрушение» сейчас больше связано с тем, что происходит внутри компаний. Из компаний уходят долгосрочно нежизнеспособные практики, связанные с исключительно офлайновым потреблением и производством услуг, жесткой организационной структурой, бумажным оборотом, пояснил он.