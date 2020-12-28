В Пресненском суде столицы бывший председатель правления Международного Банка Развития Александр Кузнецов получил пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Его подельник финансист Олег Слыщенко приговорен к четырем годам лишения свободы за пособничество, он уже отбывает срок за причинение имущественного ущерба Богородскому муниципальному банку. Суть махинаций Кузнецова и Слыщенко заключалась в замене векселей и других ценных бумаг на неликвидные.

Это уголовное дело было возбуждено в марте 2019 года. Защита Кузнецова утверждала, что должность председателя правления он «занимал номинально и реальную административно-хозяйственную деятельность не вел», а лишь выполнял указания Слыщенко, который и привел его в банк. Во время следствия Кузнецов, по данным издания, вину признавал, но в суде неожиданно заявил о своей невиновности. Слыщенко сразу согласился с выдвинутыми против него обвинениями. В итоге первый получил пять лет лишения свободы, а его пособник — четыре.

По словам адвоката Слыщенко Владимира Иванова, его подзащитный также дал показания о том, что конечными выгодоприобретателями от вывода денег из Международного банка развития были совсем другие топ-менеджеры этого кредитного учреждения. Один из них скрывается в Англии, а другой успел распродать свои активы, но в этом деле их имена не значатся, отметил Иванов.

Некоторое время назад Слыщенко одновременно пришлось участвовать сразу в двух процессах. В сентябре 2019 года его вместе c и. о. председателя правления Богородского муниципального банка Дмитрием Дерюженко начали судить в Замоскворецком райсуде за мошенничество в особо крупном размере. Тогда Олег Слыщенко получил 4,5 года колонии общего режима, а Дерюженко — три года условно. Впервые Слыщенко попал в поле зрения правоохранительных органов в 2017-м в качестве свидетеля во время расследования громкого дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Пушкино», собственником которого являлся Алексей Алякин. Слыщенко занимал в 2010—2012 годах в «Пушкино» должность председателя правления.