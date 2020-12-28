Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) общим объемом до 2,3 трлн долларов, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на 900 млрд в связи с пандемией. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом», — сообщил Дир.



Одобрение президентом этого документа позволяет избежать так называемого шатдауна — частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться во вторник и затронула бы несколько миллионов госслужащих, если бы не была принята дополнительная временная резолюция о продлении финансирования. Кроме того, принятие бюджета позволяет продлить действие двух программ помощи безработным в условиях пандемии, срок действия которых истек в ночь с субботы на воскресенье.

Трамп, подписав законопроект в его существующем виде, по сути согласился с тем, чтобы прямые выплаты гражданам страны в рамках пакета мер стимулирования национальной экономики составляли лишь 600 долларов, против чего он раньше выступал. Тем не менее он дал понять, что будет уже после подписания бюджета добиваться того, чтобы они были увеличены до 2 000 долларов, а из бюджета была бы исключена часть расходов, которые он считает неоправданными.

Ранее группа из 11 конгрессменов и сенаторов от обеих партий обратилась к Трампу с призывом либо срочно подписать законопроект о стимулировании экономики, либо наложить на него вето, чтобы законодатели успели преодолеть вето до начала работы конгресса нового созыва 3 января 2021 года.

«Я подпишу бюджет и пакет по коронавирусу, направив при этом конгрессу решительное заявление о том, что расточительные статьи расходов должны быть убраны», — говорится в сообщении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома. По словам президента, он направит законодателям конкретный список пунктов, с которыми он не согласен, а также официальный запрос о том, чтобы эти статьи расходов были исключены.

«В понедельник палата представителей проголосует по вопросу о том, чтобы увеличить платежи гражданам с 600 долларов до 2 000», — отметил также президент. Он добавил, что сенат также «начнет процесс голосования об увеличении выплат до 2 000». Кроме того, по его словам, «конгресс пообещал», что действие раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, будет либо завершено, либо раздел будет существенно реформирован. Ранее Трамп неоднократно высказывался против существования такого положения в законе.

Помимо этого, по утверждению Трампа, «палата представителей и сенат согласились серьезно обратить внимание на очень значительные нарушения на выборах, которые имели место во время президентских выборов 3 ноября».