Рынок микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале восстанавливался после значительного снижения показателей, связанных с влиянием пандемии и ограничительными мерами, говорится в обзоре Банка России ключевых показателей микрофинансовых институтов за III квартал 2020 года.

«Объемы выдач и размер портфеля вернулись к уровням I квартала 2020 года, при этом доля краткосрочных займов «до зарплаты» снизилась, в том числе в связи с ограничениями размера ежедневной процентной ставки, предельного значения ПСК и размера предельной задолженности. Одновременно продолжает расти доля среднесрочных займов, а также займов малому и среднему бизнесу — благодаря дополнительному государственному финансированию МФО, ориентированных на работу с предпринимателями», — сказано в материалах регулятора.

В обзоре также отмечено снижение доли просроченной задолженности в совокупном портфеле МФО.

По прогнозу аналитиков, ухудшение эпидемической обстановки в конце года, предположительно, не окажет существенного негативного влияния на деятельность микрофинансовых институтов: ограничительные меры носят более локальный характер, работа офлайн-офисов не приостанавливалась.