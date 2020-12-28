Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 254,54 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,23% и равнялся 1 381,57 пункта.

Драйвером хороших настроений сегодня является решение американского президента Дональда Трампа подписать закон о выделении 900 млн долларов на поддержку населения и экономики в условиях пандемии, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Сегодня лучше рынка обещает быть прежде всего «Норильский никель»: вся его продукция сильно выросла на мировом рынке. Позитивно смотрим на СберБанк и акции Мосбиржи. Небольшую тревогу вызывают бумаги сталеваров. Появилась информация, что правительство может ввести экспортные пошлины на сталь. Это вполне логично в условиях, когда компании получают сверхприбыль от взлета мировых цен и задирают цены на внутреннем рынке», — комментирует эксперт.