Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар дешевел на 26 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 23 копейки. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,95 рубля (минус 23 копейки). Курс евро на 10:12 мск равнялся 90,37 рубля (минус 20 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром рубль оказался в положительной области на фоне пика налоговых платежей, а также низкой активности игроков из-за рождественских каникул. По его словам, учитывая утренний позитивный настрой по рисковым активам, на сегодня есть вероятность снижения курса доллара до 73,47 рубля. Резких колебаний по рублевым парам до Нового года не ожидается, цена может остаться в диапазоне 72,85 — 75,55 рубля за доллар.

«На позитивном внешнем фоне рубль попробует укрепиться. Однако шансов пройти вниз отметку 73 у пары доллар/рубль практически нет никаких. При приближении к ней целесообразно покупать доллар против рубля. Сильным сопротивлением по паре выступает район 76», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.