СберБанк запускает акцию «Курс на новый год» для клиентов, совершающих сделки по покупке и продаже валют и драгоценных металлов. С 28 по 30 декабря, с 4:00 до 23:00 мск, в «СберБанк Онлайн» им будут доступны специальные условия по этим операциям, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В акции участвуют валюты: доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, китайский юань, японская иена, канадский доллар, сингапурский доллар, датская крона, норвежская крона, шведская крона.

Акция распространяется на операции типа:

«вклад/счет — вклад/счет»;

«вклад/счет — карта» и «карта — вклад/счет»;

«карта — карта в «СберБанк Онлайн».

Ее условия не распространяются на операции по оплате услуг с карты и переводы третьим лицам с карты.

Также в акции участвуют драгоценные металлы: золото, серебро, платина, палладий.

Покупка драгоценных металлов осуществляется на обезличенный металлический счет (ОМС). Счет позволяет в любой момент купить или продать металл банку, не получая его на руки. Минимальный размер покупки — 1 г серебра и 0,1 г золота, платины или палладия.