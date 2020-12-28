Банковские мошенники смогли дозвониться даже до председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом она рассказала в новогоднем эфире генеральному продюсеру RTVI Сергею Шнурову.

«Звонили мошенники, видимо, продвинутые. У них были боты, которые таким механическим голосом говорили о том, если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите на такую-то кнопку», — рассказала Набиуллина, добавив, что она бросила трубку.

Глава регулятора посоветовала поступать так же всем, кто сталкивается с подобными звонками. «У вас есть номер телефона, который вам дал банк. Позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно передавать какие-то данные», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, проблема банковских мошенников не решаема на уровне регулятора, однако сами банки выстраивают механизмы защиты: например, блокируют карты, если видят сомнительные платежи. «Люди обижаются, но нужно иногда это пережить, потому что банк пытается спасти ваши средства», — пояснила глава ЦБ.