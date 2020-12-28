Правительство продлит сроки действия программ льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года. Они распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России. В бюджете на 2021 год средства банкам и лизинговым организациям на компенсацию выпадающих доходов предусмотрены. Всего — более 12,5 миллиарда рублей», — сообщил Мишустин.

По его словам, правительство рассчитывает, что благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт.