Банк России установил официальные курсы валют на 29 декабря.

Курс доллара повысился на 2,54 копейки, составив 73,7175 рубля (73,6921 рубля на 28 декабря). Курс евро вырос на 25,21 копейки до 90,127 рубля (с 89,8749 рубля на 28 декабря).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 13:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,72 рубля (минус 46 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:08 мск стоил 90,26 рубля (минус 31 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,53 до 74,14 рубля за доллар и от 89,94 до 90,68 рубля за евро.