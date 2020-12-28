Президент России Владимир Путин поручит правительству проработать возможность смягчения требований по сохранению штата для мер господдержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. С такой просьбой к главе государства обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время встречи в Кремле.

Он отметил, что представители бизнеса не могут сдерживать своих сотрудников, желающих уволиться в нынешних условиях, и это усложняет исполнение требования о поддержании штата на уровне 90% от показателя апреля 2020 года.

«Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим», — ответил ему Путин.