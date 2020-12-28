Банк России планирует специальные программы для сотрудниц, желающих совмещать работу и семью. Об этом в интервью RTVI сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Мы выяснили: и молодые девушки, женщины — они чувствуют, что их меньше продвигают. Если это молодая девушка — потому что она может выйти замуж, забеременеть, уйти, на нее нельзя полагаться, поэтому ее продвигать не нужно. Или когда она выходит после декрета, то оказывается на низших позициях опять, потому что она потеряла несколько лет, а финансовый мир развивается быстро», — отметила Набиуллина.

«Мы стали это обсуждать внутри Центрального банка и хотим сделать специальные программы, которые помогали бы женщинам совмещать работу, семью. Мне кажется, это очень важно», — добавила глава ЦБ. Она отметила, что в Банке России задумываются о гибком графике и программах обучения для женщин.