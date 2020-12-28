Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала оливье своим любимым блюдом к новогоднему столу. Об этом она рассказала в интервью на телеканале RTVI.
«Оливье (любимое новогоднее блюдо. — Прим. ред.). Ну, селедка под шубой у меня не очень хорошо получается, хотя я люблю. <...> Курочку запечь, мясо запечь, все можно сделать», — отметила глава Банка России.
Эльвира Набиуллина рассказала, что любит готовить, и не только на Новый год. Праздник глава ЦБ предпочитает встречать в кругу семьи: «Дома, на даче среди елочек, среди снега».
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