Появление на мировом рынке вакцин от коронавируса помогает восстановлению спроса на нефть, возвращение рынка к докризисным параметрам может произойти в течение 2021 года. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер РФ Александр Новак.

«До конца 2020 года мы наблюдали уже и восстановление спроса, но тем не менее мы не вышли на параметры, которые были до кризиса. Надеемся, что в 2021 году мы все-таки в течение года достигнем тех показателей, которые были до распространения пандемии», — сказал он.

По словам вице-премьера, мировой спрос на нефть в 2021 году, по оптимистичным прогнозам, может вырасти на 5—6 млн баррелей в сутки.

«Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7—8 миллионов баррелей в сутки относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше и большая часть в этом году уже восстановилась. На следующий год мы ожидаем около 5—6 миллионов баррелей [в сутки] дополнительный рост спроса. Это такой оптимистичный вариант», — сказал Новак.

Правительство в 2021 году продолжит следить за стабильностью цен на бензин, стоимость топлива не будет расти выше темпов инфляции, отметил вице-премьер.

«Несмотря на те колебания, которые были на мировых рынках, у нас создан необходимый инструмент, принято законодательство. Этот инструмент был разработан по поручению президента, принят Государственной думой, правительство занималось подготовкой этого документа. И он позволяет демпфировать те колебания, которые существуют на мировых рынках, имея в виду, что цены на внутреннем рынке должны быть стабильными, колебаться в пределах инфляции. Такой инструмент уже работает и показал свою эффективность в 2019 и 2020 году. И мы будем так же внимательно смотреть, чтобы и в будущих годах цены на нефтепродукты были стабильными», — сказал Новак.

Параметры сделки ОПЕК+ могут быть скорректированы, если спрос на нефть будет восстанавливаться быстрее, добавил Новак. Он уточнил, что Россия справляется с разработкой трудных запасов нефти без помощи зарубежных инвестиций в условиях санкций.

Россия будет стремиться наращивать экспорт нефтегазохимической продукции, ее выпуск будет стимулироваться, сказал Новак.