Обнаружены две сложные атаки группы Lazarus на организации, занимающиеся исследованиями COVID-19, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Жертвами инцидентов стали Министерство здравоохранения и фармацевтическая компания в одной из стран Азии, занимающаяся производством и поставками вакцины.

Два сервера государственного учреждения были скомпрометированы в октябре с помощью сложного вредоносного ПО, известного как wAgent. Атака с применением зловреда Bookcode на производителя вакцины, по данным «Лаборатории Касперского», стартовала 25 сентября. Ранее группа Lazarus также использовала методы фишинга и целевой компрометации сайтов.

Оба зловреда представляют собой ПО, которое позволяет получать контроль над зараженным устройством. «Лаборатория Касперского» продолжает расследование.