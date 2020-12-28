Полное решение проблемы бедности в России потребует еще чуть более 700 млрд рублей. Об этом, как передает ТАСС, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Объем недостающих ресурсов для того, чтобы (всем гражданам) выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается чуть более чем в 700 миллиардов рублей», — сказала она.



По словам Голиковой, порядка 80% россиян, живущих за чертой бедности, — это семьи с детьми.

Счетная палата дала правительству рекомендации по снижению уровня бедности Важный аспект, на который обратила внимание Счетная палата, — недостаточная нацеленность мер соцподдержки на малоимущих.

Голикова подчеркнула, что правительство нацелено на принятие решений, которые позволят российским семьям выйти из бедности. «Пусть не такими быстрыми темпами, как нам бы хотелось, но все-таки выйти», — добавила вице-премьер.

В октябре глава Минтруда РФ Антон Котяков говорил, что к категории бедных относятся почти 20 млн россиян, или 13,5% населения страны.