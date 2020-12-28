Деловая активность в российской экономике в ноябре возросла после снижения в октябре, констатирует ЦБ в новом выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика» .

В большинстве базовых отраслей в ноябре замедлилось сокращение выпуска продукции, а в обрабатывающей промышленности даже произошел рост (в годовом выражении). В годовом сопоставлении сокращение выпуска базовых отраслей, по оценкам Банка России, с учетом оперативных данных по оптовой торговле замедлилось до 2,1% (с 3,8% в октябре). В то же время внутренний спрос оставался слабым. При этом на фоне повышения заболеваемости и ужесточения противоэпидемических ограничений усилилось годовое снижение потребительской активности.

Как уточняется, снижение потребительской активности в основном затронуло сектор услуг: после пяти месяцев восстановительного роста объем их потребления уменьшился в ноябре на 1,3%. Несмотря на ноябрьские распродажи, потребление непродовольственных товаров также сократилось (на 0,3%). В то же время продажи продовольствия увеличились на 0,3%. В целом оборот розничной торговли сложился на уровне предыдущего месяца. При этом в годовом выражении снижение розничной торговли ускорилось до 3,1% (в октябре был спад на 1,4%) из-за эффекта высокой базы ноября 2019 года.

«В целом в IV квартале 2020 года замедление экономической активности носит весьма умеренный характер. Это связано с точечным применением ограничительных мер и произошедшей в предыдущие месяцы адаптацией населения и бизнеса к условиям пандемии. Устойчивый рост экономики, по оценкам Банка России, возобновится весной 2021 года по мере нормализации ситуации с заболеваемостью», — отмечается в материале.

По прогнозу ЦБ, сокращение ВВП по итогам 2020-го составит около 4%. В 2021 году регулятор ожидает роста ВВП в диапазоне 3—4%.



В релизе уточняется, что текущий выпуск завершает серию регулярных информационно-аналитических комментариев по ситуации в экономике. С 2021 года комментарии по экономической ситуации будут носить тематический характер и освещать наиболее актуальные вопросы развития российской экономики.