Фондовые торги в России в понедельник завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,39% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 258,95 пункта. Индекс РТС повысился на 0,94% — до уровня 1 391,31.

Акции «Магнита» выросли в цене на 1,74%, СберБанка — на 1,35%, «Норникеля» — на 1,11%, «Газпрома» — на 0,28%, МТС — на 0,17%, «Полюса» — на 0,01%. Бумаги Mail.ru подешевели на 1,32%, Мосбиржи — на 1,02%, «Яндекса» — на 0,76%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,08%.



«Фондовые рынки сегодня получили новый импульс к росту, после того как президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по пакету помощи для экономики и подписал документ, ранее одобренный обеими палатами конгресса… Активы развивающихся стран отыгрывают пятничное падение, прибавляя 0,5% по индексу MSCI Emerging Markets. Нефть осторожно растет на фоне общего позитивного тренда», — описывает обстановку на рынке аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Российский РТС не смог игнорировать внешний позитив, несмотря на близость длинных выходных… Индекс Мосбиржи находится в боковике в связи с падением базовых валют по отношению к рублю», — указывает он.