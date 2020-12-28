Московская биржа 28 декабря приобрела вторую часть пакета акций Казахстанской фондовой биржи (KASE) в рамках стратегического партнерства. В итоге доля Московской биржи в капитале KASE составила 13,1%, сообщила российская площадка.

Первая часть пакета акций была приобретена в начале 2020 года в размере 3,3%.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Московской биржи и KASE было подписано 10 октября 2018 года. Основными целями сотрудничества бирж являются повышение ликвидности рынков KASE, совершенствование системы клиринга и управления рисками и создание новых биржевых инструментов на основе экспертизы и технологий Московской биржи, а также повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента, поясняется в релизе.



В рамках соглашения фондовый, денежный и валютный рынки KASE уже начали работать на базе торгово-клиринговых технологий Московской биржи. В следующем году срочный рынок KASE планируется перевести на обновленные технологии торгов.