Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,79 рубля, что на 38 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 90,15 рубля (минус 42 копейки).

С начала торгов было проведено порядка 47 тыс. сделок с долларом на 2,5 млрд долларов и 8,1 тыс. сделок с евро на 514 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,53—74,14 рубля за доллар и 89,85—90,68 рубля за евро.



«Рубль возобновил рост вслед за мировыми рынками и нефтью», — указывает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Характеризуя внешний фон как благоприятный, он поясняет, что «позитивом выступило подписание президентом США пакета помощи населению и экономике страны на 900 млрд долларов, который он раскритиковал в прошлую среду, отказавшись утвердить документ».

«Основная торговая активность на российском рынке пришлась на первую половину дня, когда рубль демонстрировал укрепление, а в оставшееся время торги сопровождались незначительной активностью участников», — уточняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.