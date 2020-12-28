ИК «Фридом Финанс» завершила процедуру реорганизации в форме присоединения ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». «28 декабря 2020 года завершено объединение активов и клиентских баз АО «ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» и ООО «ИК «Фридом Финанс» — российской дочерней компании Freedom Holding Сorp.», — говорится в релизе ИК «Фридом Финанс».

Международный холдинг Freedom Holding Сorp., представленный в России инвесткомпанией «Фридом Финанс» и банком «Фридом Финанс», приобрел 100% акций ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» в июле 2020 года. Сделке предшествовала процедура due diligence, финальный этап которой включал подтверждение соответствия условий слияния определенным корпоративным и регуляторным требованиям законодательств США и Российской Федерации и одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы России.

Основной целью приобретения являлось дальнейшее расширение бизнеса ИК «Фридом Финанс». По итогам июля 2020 года база основанной в 1995 году ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» составляла 17,6 тыс. клиентов.



«Приобретение одного из старейших и известных брокеров на российском фондовом рынке позволило российской части холдинга, ООО «ИК «Фридом Финанс», укрепить свои позиции и нарастить клиентскую базу, которая к началу декабря составила почти 84 тыс. человек. Компания занимает восьмое место в рейтинге крупнейших операторов Московской биржи. Бренд «Цериха» перестал существовать, розничные и корпоративные клиенты компании в результате присоединения АО «ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» к ООО «ИК «Фридом Финанс» получили передовые брокерские и банковские сервисы холдинга Freedom Holding Corp., а также прямой доступ к американскому фондовому рынку», — говорится в релизе.