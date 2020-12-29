ЦБ начал диалог с участниками финансового рынка для обсуждения своих последних инициатив по ограничению продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам, пишет «Коммерсант» . На встрече в основном речь шла о проекте указания, сообщили три источника, знакомые с результатами встречи. Одной из главных новостей стало обещание ввести ограничения и на полисы ИСЖ, сообщил один из собеседников. Иначе может произойти расцвет этого рынка как альтернативы структурным продуктам на фондовом рынке, сказал он. Эту информацию подтвердили и два других источника, один из которых сообщил, что будет очередное «обязательное информационное письмо с рекомендациями».

В ЦБ отметили, что в законопроекте речь идет не «о количестве или доле инструментов, которые могут оказаться под запретом, а об уровне рисков и их понимании начинающими инвесторами», а также качестве информирования инвестора финорганизациями, прежде всего банками.

ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Регулятор подготовил законопроект, определяющий доступные неопытным инвесторам инструменты. Среди них — российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, и гособлигации.

Также активно обсуждался запрет на маржинальную торговлю, сообщили собеседники издания. Участники рынка пообещали информировать розничного инвестора, если он согласится на маржинальную торговлю, сколько угодно раз. По информации одного из источников, может быть переписан один из абзацев законопроекта, чтобы четче оформить идею о том, что если инвестор уже два года совершал сделки со сложными продуктами, то сможет это делать и дальше, то есть на него не будет распространяться запрет до 31 декабря 2022 года. Один из собеседников не исключает, что в этом пункте появится и другая идея: если инвестор торговал простыми инструментами два года, то торговать сложными он сможет «через тестирование».