📰 Отмена единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года реально повлияет на финансовые показатели незначительной части предпринимателей, применяющих этот режим, предположила большая часть опрошенных «Известиями» экспертов. Худший прогноз — уход с рынка трети фирм из-за падения рентабельности, то есть около 80 тыс. юрлиц и 500 тыс. ИП. Однако в любом случае все в руках бизнеса: у предпринимателей появилось несколько альтернативных режимов. Подобрав наилучший для себя вариант, потерь можно в значительной степени избежать, отметили эксперты.

📰 Эксперты обозначили главные тренды финтеха на 2021 год, пишут «Ведомости» . Согласно прогнозу Digital Horizon, первый тренд — динамичное развитие банкинга вне банковских приложений. Еще один тренд — бурный рост аналитических и скоринговых продуктов, предоставляющих оценки клиента в реальном времени и умеющих строить прогнозы финансового поведения клиента на основе больших данных. Digital Horizon в своем докладе прогнозирует развитие и такого тренда, как появление автоматизированных финансовых решений, вплоть до автоматического казначея, который будет распределять денежные средства по счетам банков, предлагающих лучшие условия. Также эксперты прогнозируют, что в 2021 году будут активно развиваться решения, которые повлияют на изменение роли платежных систем и банков-эквайеров.

📰 В Налоговом кодексе следует установить перечень активных, а не как сейчас, пассивных, доходов, включив при этом в состав последних поступления от всех видов услуг, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на экспертов РАНХиГС. Также для повышения привлекательности российской юрисдикции они выступают за увеличение дающей право на освобождение от налога на прибыль предельной доли пассивных доходов в общих поступлениях компаний с 20% до 30%. Эксперты-практики находят эти инициативы разумными, но отмечают, что ранее они уже отвергались Минфином.

📰 К концу года цены на нефть держатся на отметке 50 долларов за баррель, несмотря на новый штамм коронавируса, появившийся в Великобритании, пишут «Известия» . Тем не менее оценка предстоящих перспектив на 2021 год стала менее оптимистичной: декабрьские прогнозы аналитиков о 60 долларах за баррель изменились в сторону понижения — в среднем до 55 долларов за баррель. А некоторые специалисты полагают, что в I квартале цены упадут до 30 долларов. Среди основных факторов, влияющих на котировки, эксперты называют уже не только развитие ситуации вокруг применения вакцины и карантинных мер, но и новости о добыче на Ближнем Востоке, а также мерах поддержки экономики в США.

📰 Фонд Winter Capital Partners, крупнейшим инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина, вложил 50 млн евро в британского разработчика технологий для производства электромобилей и электробусов Arrival, основателем которого является экс-глава Yota Денис Свердлов, пишет РБК . Об этом говорится в проспекте Arrival, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Примерно за год (с конца 2019 года до октября 2020 года) Arrival провела инвестиционный раунд на 260 млн евро при оценке компании в 3 млрд евро.