Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,47% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 274,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,54% и равнялся 1 398,8 пункта.

Внешний фон с утра позитивен, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.



«Так что откроемся мы в плюсе. Но не исключено, что усилится желание ряда инвесторов частично зафиксировать прибыль перед Новым годом или хотя бы сократить маржинальные лонги. С другой стороны, крупные институциональные инвесторы сегодня-завтра могут попытаться на малоликвидном рынке задрать котировки многих высоколиквидных акций, чтобы увеличить прибыль своих клиентов и тем самым собственное вознаграждение», — комментирует эксперт.