В уходящем 2020 году 33% россиян сохранили привычный уровень трат, говорится в исследовании РГС Банка. По результатам опроса, 39% респондентов охарактеризовали год как «тяжелый», 17% ответили, что «было и хорошее в этом году», 13% — «бывало и хуже», 11% оценили год как нормальный. По мнению 14% опрошенных, 2020-й стал лучшим годом в их жизни, еще 7% отметили, что это был «отличный год возможностей и перемен».

В Омске 44% жителей оценили год как тяжелый, а в Москве и Краснодаре по 17% опрошенных отметили его как лучший за свою жизнь. Ростовчане (13% опрошенных), уфимцы (10%), новосибирцы (10%) чаще других называли 2020-й годом возможностей.

Свои текущие рабочие места сохранили 60% опрошенных россиян, 16% поменяли место работы по своей инициативе, 10% после потери работы нашли новую по профилю, а 14% сменили в 2020 году профессию. Наиболее стабильная ситуация с работой оказалась у воронежцев: 69% опрошенных подтвердили, что не столкнулись в уходящем году с сокращениями или увольнениями. Чаще всего по собственной инициативе меняли работу в поисках лучших вариантов в Краснодаре — 28% опрошенных.

Исследование: 64% россиян будут откладывать деньги в 2021 году Реально откладывать деньги удавалось лишь 28% опрошенных.

Доходы не снизились у 44% россиян, на 5—10% сократились расходы у 8% россиян, на 10—25% — у 12%, еще у 12% — на 25—50%, более чем на 50% — у 8%. Наиболее стабильными доходы оказались у жителей Воронежа: 52% опрошенных отметили, что сохранили уровень доходов в уходящем году.

Россиянам пришлось отказаться от ряда привычных трат: 30% — от отпуска и путешествий, 12% — от покупки машины, 8% — от покупки квартиры, 7% — от аренды жилья, а 23% отказались от всех расходов, кроме жизненно необходимых, 33% россиян при этом сохранили привычный уровень жизни и трат в 2020 году. Наибольшая доля тех, кому не пришлось отказываться от привычных трат, оказалась в Екатеринбурге и Перми — по 43% респондентов. В Краснодаре и Самаре максимально ограничили расходы по 30% опрошенных.