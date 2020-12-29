Работу госкорпораций и институтов развития начнут оценивать по ключевым показателям эффективности (KPI), от их достижения также будет зависеть уровень вознаграждения топ-менеджеров. Методические рекомендации по расчету этих параметров утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает во вторник пресс-служба правительства.



KPI разделят на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации, и отраслевые, увязанные с национальными целями развития. Общее количество показателей ограничивается десятью, а удельный вес каждого должен составлять не менее 5% (десять показателей — 100%).

К первой группе рекомендуется отнести коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, динамику выручки, доход акционеров. Ко второй — количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность. В эту группу также разрешается включать специализированные KPI, в их числе бесперебойность и безопасность предоставления услуг.

Отраслевые KPI для каждой организации будет определять ее руководящий орган по согласованию с профильными министерствами и ведомствами.

С учетом специфики деятельности компании распределят по четырем категориям: действующие на конкурентном рынке, естественные монополии и инфраструктурные компании, финансовые организации, институты развития. Такая разбивка поможет лучше рассчитать KPI для каждой структуры в отдельности.

Решение о внедрении KPI принято в продолжение реформы институтов развития. О ее старте Михаил Мишустин объявил 23 ноября. Цель реформы — сделать институты более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных президентом России.