ВЭБ будет докапитализирован в 2025—2026 годах, в том числе для покупки акций РЖД на 82 млрд рублей в 2022 году, монополия получит еще 140 млрд в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В 2025—2026 годах планируется предусмотреть 130 миллиардов рублей ВЭБу из федерального бюджета, их нужно делить на две части: 100 миллиардов рублей идут на капитал ВЭБа, для реализации инвестпроектов, участия в нацпроектах, для продолжения финансирования приоритетов, которые были определены для госкорпорации; 30 миллиардов рублей будут направлены для того, чтобы в 2022 году ВЭБ купил акции РЖД на 82 миллиарда рублей (эти 30 миллиардов рублей, с учетом дисконтирования, помогут госкорпорации не тратить собственный капитал). Все это не относится к КПМИ», — сказал Силуанов журналистам.

«В рамках КПМИ дополнительно будет выделено 140 миллиардов рублей РЖД (по 70 миллиардов рублей в 2025—2026 годах), чтобы — с учетом дисконтирования — РЖД могли, помимо ВЭБа, привлечь еще 108 миллиардов рублей в 2022 году и покрыть дефицит инвестпрограммы», — добавил он.

По словам Силуанова, такой механизм предложил Минфин. «В итоге он был поддержан. Инвестпрограмму важно реализовать с учетом задач, поставленных президентом», — отметил министр.

Инвестиционная программа РЖД в 2021—2023 годах составляет более 2 трлн рублей, в том числе более 730 млрд — в следующем году, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 24 декабря, где рассматривался этот вопрос.