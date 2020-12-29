Банк России начал размещать QR-коды на бланках лицензий финансовых организаций для удобства получения клиентами информации об участниках рынка, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это касается разрешительных документов как кредитных, так и некредитных финансовых организаций.

«Коды содержат ссылку на страницу сайта Банка России, где размещены сведения обо всех действующих лицензиях (правах на осуществление деятельности на финансовом рынке), имеющихся у финансовой организации. Это очередной шаг в развитии сервиса «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России, позволяющего однозначно идентифицировать участника финансового рынка», — говорится в сообщении.

Также ЦБ разместил QR-коды на скан-копиях ранее выданных кредитным организациям лицензий, которые доступны для просмотра на официальном сайте Центробанка. Банк России будет рекомендовать банкам размещать в местах обслуживания клиентов копии лицензий с проставленным QR-кодом, чтобы клиенты могли оперативно получать максимально полную информацию о правоспособности кредитных организаций и обо всем спектре оказываемых финансовых услуг.