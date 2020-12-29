Вопросы изменения методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума требуют тщательного обсуждения с экспертами и обществом. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.

«Этот вопрос очень чувствительный и затрагивает практически всех работников», — сказал Путин. Он напомнил, что теперь по Конституции РФ МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, «поэтому это тоже необходимо соблюдать».

«Я согласен с вами в том, что это как минимум требует очень тщательного обсуждения и на экспертном уровне, и на уровне общественности», — подчеркнул президент.